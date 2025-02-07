Театр абсурда
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Театр абсурда

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Впервые в регионе РФ хотят полностью запретить делать аборты

Впервые в регионе РФ хотят полностью запретить делать аборты

Данный регион - Вологодская область.На оперативном заседании правительства области губернатор Георгий Филимонов (член Государственного Совета Российской Федерации, секретарь Вологодского отделения партии "Единая Россия", постоянный член Изборского клуба, член Общества содействия русскому историческому развитию "Царьград", доктор политических наук, экс-директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, заслуженный мастер спорта РФ) рассказал, что региональные власти намерены обсудить запрет на аборты, включая запрет на проведение процедуры в частных клиниках.

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