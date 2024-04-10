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Российская шахматистка Горячкина сыграла вничью на турнире претенденток

Российская шахматистка Горячкина сыграла вничью на турнире претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представляющей Индию соперницей Хампи Конеру на матче за звание чемпионки мира по шахматам в пятом туре турнира претенденток-2024, который проходит в Торонто.

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