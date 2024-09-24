Имущество КЭМЗ арестовано по делу о строительстве «Газпром Арены»

Решением суда арестовано имущество «Курского электромеханического завода» (КЭМЗ) в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств при строительстве футбольного стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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