МИД: сравнение России с Третьим рейхом от президента Италии было каплей яда

Серьезные последствия за сравнение России с гитлеровской Германией в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пообещала итальянскому президенту Серджио Маттарелле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 февраля в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
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