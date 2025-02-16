МИД: сравнение России с Третьим рейхом от президента Италии было каплей яда

Серьезные последствия за сравнение России с гитлеровской Германией в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пообещала итальянскому президенту Серджио Маттарелле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 февраля в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».