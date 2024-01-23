В США раскрыли причину плана заменить главкома ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нравится высокий политический рейтинг главкома Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерия Залужного, поэтому он намерен его уволить.
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