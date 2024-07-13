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Член СПЧ Меркачева рассказала о смерти в СИЗО бизнесмена Игоря Котельникова

Член СПЧ Меркачева рассказала о смерти в СИЗО бизнесмена Игоря Котельникова

В московском СИЗО №4 «Медведь» умер бизнесмен Котельников.О смерти бизнесмена Игоря Котельникова, которого обвиняют в даче взяток чиновникам Минобороны России, сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Ну да, ударился головой о стену и так 48 раз.
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14 час.

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