Бойцам СВО хотят дать новую возможность уволиться со службы

Бойцам СВО нужно дать право увольняться с военной службы по семейным обстоятельствам. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на конференции, посвященной социальной поддержке и реабилитационной помощи участникам СВО и их семьям.