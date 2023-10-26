Бойцам СВО хотят дать новую возможность уволиться со службы

Бойцам СВО нужно дать право увольняться с военной службы по семейным обстоятельствам. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на конференции, посвященной социальной поддержке и реабилитационной помощи участникам СВО и их семьям.
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