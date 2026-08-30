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Царьград

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МВД России предупредило о рисках для подростков от дропперства

МВД России предупредило о рисках для подростков от дропперства

МВД России предупреждает родителей о рисках вовлечения подростков в дропперские схемы. Мошенники заманивают подростков обещаниями легкого заработка через мессенджеры и соцсети, маскируя преступления под "простую подработку".

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