smi.today

3 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Ну вот зачем их задерживать, этих наводчиков? Уничтожать нужно на месте, и все.ТАСС: В ЛНР задер...
  • лина любимцева
    КОРОЧЕ - нужно еще внимательно  смотреть, где собираешься строить дом? Насколько я поняла, поселок, где семья построи...Энергетики Карели...
  • Ly
    Статья - ложка дегтя  в бочке меда: если Запад и Украина «все больше и больше радикализируется», то согласно логики п...Китайский эксперт...

В Крыму заявили, что выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден

В Крыму заявили, что выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что выбор жителей народных республик Донбасса на предстоящем референдуме будет очевиден, их будущее неразрывно связано с Российской Федерацией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх