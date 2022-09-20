В Крыму заявили, что выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что выбор жителей народных республик Донбасса на предстоящем референдуме будет очевиден, их будущее неразрывно связано с Российской Федерацией.