Под Орлом «Газель» насмерть сбила пешехода

В Орловской области «Газель» наехала на двух пешеходов. Погиб человек Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло в 5 февраля в 7:50 на автодороге «Залегощь-Верховье-Хомутово- Красная Заря».