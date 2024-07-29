В Астрахани состоятся открытые Всероссийские соревнования по баскетболу

Массовое спортивное состязание пройдет на Петровской набережной Волги. 10 августа в Астрахани состоятся Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», куда приглашаются как профессиональные, так и любительские команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии