Sputnik: архиепископ Галстанян призвал перекрыть все улицы Армении при протестах

Леонид Никитин

У армян весь протест в свисток уходит! В своё время они протестами Пашиняна во власть поставили, уж он то знает как протесты глушить. А шёл он во власть с одной целью, уничтожить государство Армения, ему щедро за это платят и место для жизни у него есть, а армяне, как в своё время евреи, будут шататься и побираться по всему свету, но своё государство создать уже никогда не смогут. Евреям помогла 2-я мировая война. А жаль, среди армян много очень достойных людей! Для нас это ещё один пример как можно своими руками уничтожить тысячелетнюю цивилизацию и убить самим свою страну! Мы могли бы им помочь в случае нападения на них, но от их самих мы спасти не можем, так же как не могли защитить хохлов от их же!!!