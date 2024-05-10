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Sputnik: архиепископ Галстанян призвал перекрыть все улицы Армении при протестах

Sputnik: архиепископ Галстанян призвал перекрыть все улицы Армении при протестах

Архиепископ Баграт Галстанян призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране в рамках протестов против делимитации границы с Азербайджаном.

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Комментарии
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Леонид Никитин
У армян весь протест в свисток уходит! В своё время они протестами Пашиняна во власть поставили, уж он то знает как протесты глушить. А шёл он во власть с одной целью, уничтожить государство Армения, ему щедро за это платят и место для жизни у него  есть, а армяне, как в своё время евреи, будут шататься и побираться по всему свету, но своё государство создать уже никогда не смогут. Евреям помогла 2-я мировая война. А жаль, среди армян много очень достойных людей! Для нас это ещё один пример как можно своими руками уничтожить тысячелетнюю цивилизацию и убить самим свою страну! Мы могли бы им помочь в случае нападения на них, но от их самих мы спасти не можем, так же как не могли защитить хохлов от их же!!!
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