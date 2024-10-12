БПЛА нанесли удары в двух населенных пунктах Белгородской области — Гладков

Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществленным при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил глава региона Вячеслав Гладков 12 октября в своем Telegram-канале.
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