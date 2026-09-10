В Ливане при подрыве тоннелей "Хезболлы" произошло землетрясение магнитудой 4,1

Сейсмическое событие, эквивалентное землетрясению магнитудой 4,1, произошло на юге Ливана примерно в то же время, когда военные Израиля осуществили подрыв подземной инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла».
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