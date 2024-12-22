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Царьград

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На Таманском полуострове археологи нашли гробницу с венком из позолоченной кости

На Таманском полуострове археологи нашли гробницу с венком из позолоченной кости

Археологи исследовали уникальную гробницу из сырцовых блоков в некрополе "Волна-1" на Таманском полуострове (Краснодарский край).

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