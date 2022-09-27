Для скопления живой силы националистов: объемно-детонирующая бомба ОДАБ-500

Для скопления живой силы националистов: объемно-детонирующая бомба ОДАБ-500

Объемно-детонирующие боеприпасы (ОДБ) вполне справедливо относят к последней ступеньке конвенционного оружия – выше по убойной мощи только тактические ядерные боеприпасы и баллистические ракеты.

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