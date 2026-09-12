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Курские новости

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В Курске стартует матч Второй лиги «Авангард» – «Салют»

В Курске стартует матч Второй лиги «Авангард» – «Салют»

В Курске на поле выйдут футболисты «Авангарда» и «Салюта». Начало матча в 13:00.На стадионе в Курске начинается матч 23-го тура Второй лиги по футболу, в котором встречаются местный «Авангард» и белгородский «Салют».

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