Сообщение Советского информационного бюро от 14 мая 1945 года: С 09 по 14 мая на всех фронтах взято более 1,23 миллиона пленных (в том числе 101 генерал) Дзен | ВК | ОК | МТ | Телеграм.
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Сообщение Советского информационного бюро от 14 мая 1945 года: С 09 по 14 мая на всех фронтах взято более 1,23 миллиона пленных (в том числе 101 генерал) Дзен | ВК | ОК | МТ | Телеграм.
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