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Профессор Юрасов назвал наиболее безопасные гирлянды

Профессор Юрасов назвал наиболее безопасные гирлянды

Эксперт отметил, что традиционные ламповые гирлянды могут стать причиной пожара.Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал, на что следует обратить внимание при выборе новогодней гирлянды, чтобы украшение оказалось наиболее безопасным.

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