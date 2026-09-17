Россия рассмотрит увеличение квот на трудоустройство кенийцев

Россия рассматривает возможность увеличить квоты для трудоустройства кенийских граждан. Это решение, обсуждаемое в посольстве РФ в Кении, взаимовыгодно: Россия нуждается в рабочей силе, а Кения заинтересована в занятости своих граждан за рубежом.