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«ПСЖ» купил Коло-Муани за рекордные для «Айнтрахта» 95 млн евро

«ПСЖ» купил Коло-Муани за рекордные для «Айнтрахта» 95 млн евро

Франкфуртцы сообщили, что выручили рекордную для себя сумму – 95 млн евро. Решение о продаже форварда было принято единогласно как правлением, так и наблюдательным советом.

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