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«Идите в любительскую лигу и играйте, как вздумается». Жена Разина поддержала мужа после слов о Ткачеве

«Идите в любительскую лигу и играйте, как вздумается». Жена Разина поддержала мужа после слов о Ткачеве

Татьяна Разина, супруга главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, в соцсети отреагировала на скандальную пресс-конференцию своего мужа.

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