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В Санкт-Петербурге Следственный комитет предложил ввести страхование для электросамокатчиков

В Санкт-Петербурге Следственный комитет предложил ввести страхование для электросамокатчиков

Новый федеральный закон разрабатывает Законодательное собрание Северной столицы.В Санкт-Петербурге депутаты готовят проект федерального закона, который введёт обязательное страхование для пользователей электросамокатов и для операторов проката.

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