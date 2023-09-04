В Санкт-Петербурге Следственный комитет предложил ввести страхование для электросамокатчиков

Новый федеральный закон разрабатывает Законодательное собрание Северной столицы.В Санкт-Петербурге депутаты готовят проект федерального закона, который введёт обязательное страхование для пользователей электросамокатов и для операторов проката.
Новый федеральный закон разрабатывает Законодательное собрание Северной столицы.В Санкт-Петербурге депутаты готовят проект федерального закона, который введёт обязательное страхование для пользователей электросамокатов и для операторов проката.
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