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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат России по лыжероллерам. Большунов, Коростелев, Ардашев, Червоткин, Семиков выступят в классическом масс-старте на 30 км

21 сентября на чемпионате России по лыжероллерам в Малиновке пройдет мужской классический масс-старт на 30 км.

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