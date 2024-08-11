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Петербургский дневник

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«Гроссмейстерская победа «Зенита»: Алексей Миллер поделился впечатлениями от игры с «Динамо»

«Гроссмейстерская победа «Зенита»: Алексей Миллер поделился впечатлениями от игры с «Динамо»

Петербургский клуб выиграл благодаря правильной тактике главного тренера Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил «Матч ТВ», что «Зенит» выиграл у «Динамо» благодаря тому, какую тактику на игру выбрал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

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