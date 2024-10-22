У скандально известного продюсера Харви Вайнштейна диагностировали рак костного мозга

У 72-летнего скандально известного кинопродюсера Харви Вайнштейна, который отбывает наказание в тюрьме по обвинению в серии сексуальных домогательств, диагностирован хронический миелоидный лейкоз, редкая форма рака костного мозга.
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