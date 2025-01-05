Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Бабин
    Ну наверное на зоне найдётся для неё швейная машинаТатка Лазарева со...
  • Евгений Горин
    Как хотим, так и отдыхаем.Блинкен заявил, ч...
  • Лидия Санникова
    Этого наркомана пользуют во все места... Мразь деградированная, как и его хозяева.Зеленский заявил,...

Кабмин ФРГ хочет подать в суд на депутата, заявившего о встрече Шольца с Путиным

Кабмин ФРГ хочет подать в суд на депутата, заявившего о встрече Шольца с Путиным

Власти Германии намерены принять правовые меры против депутата Бундестага Родериха Кизеветтера (Христианско-демократический союз, ХДС), заявившего о планах канцлера Олафа Шольца в скором времени встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх