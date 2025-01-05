Кабмин ФРГ хочет подать в суд на депутата, заявившего о встрече Шольца с Путиным

Власти Германии намерены принять правовые меры против депутата Бундестага Родериха Кизеветтера (Христианско-демократический союз, ХДС), заявившего о планах канцлера Олафа Шольца в скором времени встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
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