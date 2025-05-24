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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Тест возрожденной королевской битвы Super People начнется 18 июня** Wonder...

Тест возрожденной королевской битвы Super People начнется 18 июняWonder People и Wonder Games объявили о проведении глобального закрытого бета-тестирования обновлённой версии королевскогй битвы Super People, которое пройдёт с 18 по 26 июня 2025 года.

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