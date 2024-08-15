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Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является попыткой привлечения внимания. Об этом заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.