Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является попыткой привлечения внимания. Об этом заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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