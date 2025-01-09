Политолог Орлов: компании в РФ осилят расходы на ДМС сотрудникам

В России нужно ввести норму, согласно которой все компании будут обязаны предоставлять работникам полисы ДМС, убежден директор АНО "Институт исследования проблем современной политики" (ИИПСП) Антон Орлов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии