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Политолог Орлов: компании в РФ осилят расходы на ДМС сотрудникам

Политолог Орлов: компании в РФ осилят расходы на ДМС сотрудникам

В России нужно ввести норму, согласно которой все компании будут обязаны предоставлять работникам полисы ДМС, убежден директор АНО "Институт исследования проблем современной политики" (ИИПСП) Антон Орлов.

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