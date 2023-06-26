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Число госпитализированных курсантов Уральского юридического института выросло до 50

Число госпитализированных курсантов Уральского юридического института выросло до 50

Состояние большинства из них врачи оценивают как близкое к удовлетворительномуЧисло госпитализированных из-за пищевого отравления курсантов Уральского юридического института в Екатеринбурге увеличилось до 50.

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