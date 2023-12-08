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Отец, охранники и директор: в Брянске возбуждены четыре уголовных дела после страшного происшествия в гимназии №5 – кто понесет наказание

Отец, охранники и директор: в Брянске возбуждены четыре уголовных дела после страшного происшествия в гимназии №5 – кто понесет наказание

Стало известно, что в Брянске задержаны гендиректор и школьная охранник ЧОО “Агентство Экскалибур” после стрельбы в гимназии №5.

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