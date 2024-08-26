В России подскочат цены на алкоголь и продукты

В России на 5–40% подскочат цены на алкогольные напитки и продукты. Как пишет Комсомольская правда, это связано с высокой инфляцией, дорогими кредитами, а также расходами на логистику, персонал, упаковку и сырье.
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