Дональд Трамп и «вопиющая лазейка» в Конституции США: возможен ли третий срок? Ирина ВальковаВ американской политической системе, основанной на прочных демократических традициях, кажется невозможным, чтобы президент оставался у власти более двух сроков.
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