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Наука и Техника

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Тот самый день, когда небо упало на Землю: личный взгляд на катастрофу, уничтожившую динозавров

Тот самый день, когда небо упало на Землю: личный взгляд на катастрофу, уничтожившую динозавров

Есть события, которые делят историю на «до» и «после». Одно из них произошло задолго до появления первого человека, но именно оно, по сути, сделало наше существование возможным.

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