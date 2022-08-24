Бывшие девушки основателя Playboy Хью Хефнера записали подкаст, в котором рассказали об отношениях с ним: "Это был просто ад"

Бывшая девушка основателя Playboy Хью Хефнера Холли Мэдисон, которая была одним из его "зайчиков" и жила в легендарном особняке, объединилась с еще одной его любовницей, Бриджит Маркуардт: они записали подкаст под названием Girls Next Level, в котором рассказали новые подробности об отношениях с ним.
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