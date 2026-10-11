Генерал Гурулёв сдал замминистра: "Оказался гражданином США и слинял за сутки до ареста"

Череда внезапных побегов высокопоставленных управленцев накануне арестов поднимает фундаментальный вопрос о безопасности госаппарата.
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Ага! Так они сами себе ограничения и введут... Размечтались...
Интересно, а эти пункты выполнимы или их заблокируют?