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Царьград

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Генерал Гурулёв сдал замминистра: "Оказался гражданином США и слинял за сутки до ареста"

Генерал Гурулёв сдал замминистра: "Оказался гражданином США и слинял за сутки до ареста"

Череда внезапных побегов высокопоставленных управленцев накануне арестов поднимает фундаментальный вопрос о безопасности госаппарата.

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