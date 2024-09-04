Политика как он...
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Премьер Грузии заявил о задаче «не дойти до состояния Украины»

Премьер Грузии заявил о задаче «не дойти до состояния Украины»

Недопущение перехода Грузии в состояние, в котором оказалась Украина, является главной задачей грузинского правительства, заявил на пресс-конференции премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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