Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Дмитрий
    В Абхазии люди не...
  • ninikooo Митусова
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Вопрос давно назрел и даже перезрел

Вопрос давно назрел и даже перезрел

Коллеги сделали отличный ролик про феномен диаспор в России.  Этнические диаспоры — это, фактически, ОПГ.

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Комментарии
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Иван Петров
Судя по текущей ситуации нихера он не предпринимает, он наоборот - ратует за &quot;дружбу народов&quot;.
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15 час.
vnesterov1960 Нестеров
Согласен, этот опыт имеют многие государства. Поэтому нам следует учиться на чужих ошибках, не откладывая это дело в долгий ящик.
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15 час.
Алексей Горшков
Если уж объективные обстоятельства приводят к различию интересов нанимающих по дешёвке мигрантов &quot;нащяльника-ма&quot; и государства - надо как-то государству сделать так, чтобы было ВЫГОДНО нанимать не полуграмотных &quot;Джамшутов&quot;, а грамотных соотечественников! Тупо административно (&quot;запрещать&quot; и &quot;не пущать&quot;) - малопродуктивно - всегда найдутся лазейки,только преступность поднимется! А если ВЫРАБОТАТЬ ЗАКОНЫ, по которым &quot;буржуинам&quot; это будет выгодно - другое дело! ВОТ ЧЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЯМ ЗАНИМАТЬСЯ НАДО !!! А то сейчас ощущение такое, что депутаты там не судьбой страны заняты, а соревнованием: кто больше законопроектов выдвинет! Отсюда и получаются такие &quot;ЧУДЕСА&quot;, как стандартизация шаурмы или запрет мужчинам в спортзалы ходить, и т.д., и т.п.! А если &quot;буржуинам&quot; будет ВЫГОДНО устраивать на работу не &quot;незаменимых&quot;, а ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ специалистов - ЗЕМЛЯЧЕСТВА со своими РЕШАЛАМИ лишатся денег &quot;буржуинов&quot; - станут просто экономически НЕ НУЖНЫ - и САМИ СОЙДУТ НА НЕТ !!! А пока есть &quot;Решалы&quot; и &quot;Нащяльника-ма&quot; - потуги законодателей придумывать новое и новое элементарно БЕССМЫСЛЕННЫ !!! Они так и будут работать не ГосдуМе, а в ГосдуРе! И вообще - надо не о новом мечтать, а ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТО, ЧТО УЖЕ ЕСТЬ !!! Что у нас нет статьи за взятку или организованную преступную группу? Я следователем работал - точно знаю, что ЕСТЬ !!!
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13 час.

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