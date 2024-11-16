Вопрос давно назрел и даже перезрел

Алексей Горшков

Если уж объективные обстоятельства приводят к различию интересов нанимающих по дешёвке мигрантов "нащяльника-ма" и государства - надо как-то государству сделать так, чтобы было ВЫГОДНО нанимать не полуграмотных "Джамшутов", а грамотных соотечественников! Тупо административно ("запрещать" и "не пущать") - малопродуктивно - всегда найдутся лазейки,только преступность поднимется! А если ВЫРАБОТАТЬ ЗАКОНЫ, по которым "буржуинам" это будет выгодно - другое дело! ВОТ ЧЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЯМ ЗАНИМАТЬСЯ НАДО !!! А то сейчас ощущение такое, что депутаты там не судьбой страны заняты, а соревнованием: кто больше законопроектов выдвинет! Отсюда и получаются такие "ЧУДЕСА", как стандартизация шаурмы или запрет мужчинам в спортзалы ходить, и т.д., и т.п.! А если "буржуинам" будет ВЫГОДНО устраивать на работу не "незаменимых", а ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ специалистов - ЗЕМЛЯЧЕСТВА со своими РЕШАЛАМИ лишатся денег "буржуинов" - станут просто экономически НЕ НУЖНЫ - и САМИ СОЙДУТ НА НЕТ !!! А пока есть "Решалы" и "Нащяльника-ма" - потуги законодателей придумывать новое и новое элементарно БЕССМЫСЛЕННЫ !!! Они так и будут работать не ГосдуМе, а в ГосдуРе! И вообще - надо не о новом мечтать, а ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТО, ЧТО УЖЕ ЕСТЬ !!! Что у нас нет статьи за взятку или организованную преступную группу? Я следователем работал - точно знаю, что ЕСТЬ !!!