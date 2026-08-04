В Госдуме предложили закрепить минимальный размер пенсии на уровне 40% от заработка

Депутат Государственной думы Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», внес законопроект, который предусматривает закрепление минимального размера страховой пенсии по старости на уровне не ниже 40% от среднего заработка человека за 12 месяцев, предшествующих выходу на пенсию.
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