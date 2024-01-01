Захарова назвала «террористическим зверьем» власти Украины из-за обстрела Донецка в новогоднюю ночь

По последним данным, погибло четыре человека, 13 раненыОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на обстрел Киевом Донецка в ночь с 31 декабря на 1 января.
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