Эпиграф: В следующем году война обойдётся в 155 миллиардов евро. И нам нужно не менее 70 миллиардов дополнительно от ЕС! Собираем волю в кулак, обуваем передние лапки в толстые резиновые варежки менеджера по клинингу и, воротя нос, приступаем к разбору вонючей брюссельской кучи Саммита ЕС.
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