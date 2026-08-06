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Пумы помогли сделать дороги безопаснее

Пумы помогли сделать дороги безопаснее

Столкновения автомобилей с дикими животными — серьезная проблема для многих регионов мира. В Европе и Северной Америке чаще всего основными участниками таких происшествий выступают олени, которые нередко выходят на обочины, особенно в сумерках.

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