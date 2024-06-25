Последнее китайское наваждение: правда ли, что Пекин недоволен сближением РФ и КНДР

Тиражируется мнение, будто на самом деле соглашение в Пхеньяне заключено в противовес не только и не столько США и их тихоокеанским союзникам, сколько Китаю, влияния которого Россия и Северная Корея сильно боятся.
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