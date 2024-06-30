ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на шесть российских регионов Украиские вооруженные формирования провели очередную массированную атаку беспилотниками на российские регионы.
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ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на шесть российских регионов Украиские вооруженные формирования провели очередную массированную атаку беспилотниками на российские регионы.
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