Виктор Рыбин должен кучу денег налоговой

Певец Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем. Несколько лет назад им обоим поставили печальный диагноз — рак кожи, и теперь они постоянно ведут борьбу с этим заболеванием.
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