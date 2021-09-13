В России предложили увеличить отпуск работающим с COVID-19 врачам

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением предоставить медицинским работникам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусной инфекцией в России, дополнительные дни оплачиваемого отпуска.
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением предоставить медицинским работникам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусной инфекцией в России, дополнительные дни оплачиваемого отпуска.
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