Участники велопробега присоединились к Вахте памяти, которую несут воспитанники ВПК "Штурм" у братской могилы погибших в годы Гражданской войны и в годы Великой Отечественной войны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Участники велопробега присоединились к Вахте памяти, которую несут воспитанники ВПК "Штурм" у братской могилы погибших в годы Гражданской войны и в годы Великой Отечественной войны.