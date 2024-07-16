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Источник: «Спартак» получит 750 млн рублей по контракту с российским банком

Источник: «Спартак» получит 750 млн рублей по контракту с российским банком

Московский «Спартак» заключит соглашение с Альфа-Банком на сумму 750 млн рублей. По информации Telegram-канала «Телегрант», контракт будет заключён на три года, за каждый из которых клуб заработает 250 млн рублей.

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