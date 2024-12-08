Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Назвать настоящих виновников кишка тонка? Про то, как нам нагло врут Скабеева, Попов, Норкин и другие известные телеведущие

Назвать настоящих виновников кишка тонка? Про то, как нам нагло врут Скабеева, Попов, Норкин и другие известные телеведущие

Интересная жизнь с Vera Star Вряд ли кто-то не согласится с тем, что телеведущие общественно-политических передач, которые сегодня как конвейер штампует наше телевидение, очень эрудированные и грамотные люди.

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Комментарии
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Александр Рожков
А мы тоже знаем, кто виноват. Но автору не скажем. Пусть остается дураком....
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15 час.
Галина Друзина
Что то автор какую то ахинею несёт.
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13 час.
ВИ
Василиса Иванова
Правды нет.
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12 час.

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